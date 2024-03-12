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天使雞排使用過期醬料、香辣粉 高市開罰24萬

2024/3/12 19:46（3/12 20:10 更新）
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高雄市衛生局12日指出，知名雞排店「天使雞排」2023年間遭民眾檢舉調味料逾期，派員稽查確實查獲逾期產品，依法開罰新台幣24萬元罰鍰，並監督銷毀逾期食品，後續將持續監督並抽檢相關調味料產品。圖為衛生局人員赴天使雞排門市稽查情形。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月12日
高雄市衛生局12日指出，知名雞排店「天使雞排」2023年間遭民眾檢舉調味料逾期，派員稽查確實查獲逾期產品，依法開罰新台幣24萬元罰鍰，並監督銷毀逾期食品，後續將持續監督並抽檢相關調味料產品。圖為衛生局人員赴天使雞排門市稽查情形。（高雄市衛生局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年3月12日
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（中央社記者林巧璉高雄12日電）高雄市衛生局今天表示，天使雞排去年遭民眾檢舉調味料逾期，衛生局稽查共查獲97.3公斤天使辣味芝麻醬、天使原味芝麻醬、天使雞排專用香辣粉等逾期原料；衛生局開罰24萬元。

天使雞排曾名列網路票選第一名雞排。衛生局今天發布訊息表示，去年11月17日接獲民眾檢舉，反映天使雞排調味料逾期，當時受理並派員稽查，在天使雞排總公司倉儲及3處營業場所稽查發現多種逾期原料。

衛生局指出，在倉庫發現天使辣味芝麻醬等逾期食品，另於天使雞排光遠店查獲儲存逾期天使雞排專用香料粉；共查獲天使辣味芝麻醬、天使原味芝麻醬、天使雞排專用香辣粉等逾期原料，逾有效日期約1個月至8個月，共97.3公斤。

衛生局依違反食品安全衛生管理法第15條暨依同法第44條，處以新台幣24萬元罰鍰，並依食安法第52條規定監督全數銷毀逾期食品，另依規定發放12萬元檢舉獎金。衛生局表示，將持續監督並抽檢相關調味料產品。（編輯：謝雅竹）1130312

#高雄市衛生局
#食品安全衛生管理法
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