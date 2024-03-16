高雄輕軌之美攝影比賽 獲獎作品即日起展出

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄環狀輕軌通車成圓，高捷公司與市府捷運局舉辦攝影比賽，收到近千件參賽作品，共選出30幅得獎作品，即日起將於高捷O2鹽埕埔站展出，希望藉此讓民眾感受高雄輕軌的美麗風貌。

高雄環狀輕軌今年元旦全線通車成圓，高捷公司與捷運局合辦攝影比賽，除社會組外，也設立未滿18歲的青少年組，相關獎項總獎金新台幣36萬元。

比賽吸引許多民眾投稿，共收到近千件參賽作品，經評選後，共選出30幅得獎作品，包括社會組金、銀、銅賞得主為王崎、張美珍、陳美秀；青少年組金、銀、銅賞得主為林奕晴、許聿葳、蔣官峰，及最佳人氣、最佳故事等獎項。

高捷公司今天上午於高捷O2鹽埕埔站舉辦攝影比賽頒獎典禮，由高捷公司營運副總經理林誌銘頒發獎金及獎狀給得獎者，多名外縣市的得獎者親自前往出席。

高捷公司表示，感謝得獎者為高雄輕軌成圓時刻記錄下迷人及充滿故事性的一刻，相關得獎作品即日起於高捷O2鹽埕埔站展出，歡迎民眾前往欣賞，領略高雄輕軌的美麗風貌。（編輯：李亨山）1130316