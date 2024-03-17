中市環保局攜手大賣場 3/23辦理資源回收兌換活動

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（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市環保局攜手大潤發忠明店，將於23日舉辦「回收快來大潤發！好康龍底家」資源回收兌換宣導活動，只要交付回收高壓容器空瓶、廢電池等，就可以獲得宣導品1份。

台中市環保局長陳宏益今天表示，二次電池、高壓容器、廢乾電池都是民眾日常生活中常使用的物品。電子產品如手機、平板、充電玩具等，含有可重複充電的鋰電池等二次電池，若未先取出，易在回收過程中擠壓摩擦，產生火苗、引發火災。

還有瓦斯罐、殺蟲劑、防曬噴霧或噴漆罐等具高壓特性的容器，陳宏益指出，若未妥善回收、貯存，將存在危險性，甚至不當擠壓也可能造成爆炸；而廢乾電池內含有重金屬，也應妥善貯存後交付回收。

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陳宏益提醒民眾，回收前應將內容物或電量用盡，再單獨交付清潔隊回收，不得混雜其他資源垃圾交付，或與一般垃圾丟入垃圾壓縮車，以避免因擠壓、摩擦，而產生火花，造成爆炸危險。

環保局說明，23日在大潤發忠明店舉辦的資源回收兌換宣導活動，民眾只要於活動當日，持高壓容器空瓶、廢乾電池、二次電池（如廢鋰電池或行動電源）至活動攤位交付回收，即可獲得衛生紙或洗碗精等宣導品1份，每人每種限兌換1份，數量有限、換完為止。（編輯：黃世雅）1130317