少子化衝擊捐血 大大數位基金會6地串聯募熱血

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）少子化衝擊捐血，捐血中心統計，24歲以下首次捐血人口，10年內下滑4萬多人次。大大數位基金會發起6地串連，北中南募集熱血，台中站今天登場，台中市長盧秀燕號召挽袖捐血。

大大數位基金會發起在新北、桃園、新竹、苗栗、台中與高雄6地接力捐血，與當地縣市政府共同舉辦「大大攜手 讓愛匯流」捐血家年華，透過宣傳募集熱血。

活動今天來到台中市，大大數位基金會董事長戴永輝與盧秀燕市府團隊及國民黨籍立委楊瓊瓔、副議員顏莉敏及多名市議員出席，號召民眾挽袖捐血。

盧秀燕致詞表示，戴永輝在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，就捐給台中市政府新台幣500萬元，增加人力、添購物資，讓設備齊全。戴永輝指出，統計活動開跑到今天滿18天，已募集超過6000袋血。

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捐血中心表示，中部地區1天需要1800袋血液，受少子化衝擊影響，24歲以下首次捐血人口，從2014年超過10萬人，下滑到去年剩不到6萬人，去年捐血量雖創新高超過68萬袋，但還是多次發生血荒。

「大大攜手 讓愛匯流」民眾在3月18日到22日，指定地點捐血250cc就能獲得好禮2選1，大大寬頻+有線電視1個月免費抵用券，或大地酒店及海霸王綜合禮盒，捐血2袋共500cc，2樣好禮都可帶回家。（編輯：郭諭儒）1130318