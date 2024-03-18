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柯文哲農地改善限期已到 竹市：收到恢復農用資料

2024/3/18 19:53（3/18 20:43 更新）
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民眾黨主席柯文哲農地違規使用，新竹市政府要求改善期限到18日，民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，目前已鋪上可農用土壤，並種植芭樂樹苗，恢復農用。中央社記者郭宣彣攝 113年3月18日
民眾黨主席柯文哲農地違規使用，新竹市政府要求改善期限到18日，民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，目前已鋪上可農用土壤，並種植芭樂樹苗，恢復農用。中央社記者郭宣彣攝 113年3月18日
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（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）民眾黨主席柯文哲農地違規使用，竹市府要求改善期限到今天，民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，已整地並種植芭樂樹苗恢復農用；市府說，已收到地主恢復農作使用資料將審查。

李國璋今天向中央社記者表示，有關農地經向市府相關單位申請2次展延，最後期限要在3月18日前改善完成，目前已鋪上可農用土壤，並種植芭樂樹苗，恢復農用。

民進黨新竹市議員楊玲宜告訴中央社記者，柯文哲被舉報違法農地非農用、二度整地並埋有部分事業營造廢棄物，疑謀取暴利甚至有逃漏稅的嫌疑，卻在新竹市長高虹安掩護下，甚至展延改善期限。

楊玲宜說，對於此農地，柯文哲曾說該怎麼辦就怎麼辦，但一路以來卻拖延時間，還說要賣地將不法所得捐作公益，這是藉以逃避質疑，近期又以炒地皮的手法種植生長最快速、花費成本也最便宜的芭樂樹。

新竹市政府今天向中央社記者表示，隆恩段1320地號土地所有權人已於2月17日再次申請改善期限展延，市府同意所請，改善期限於今天屆滿。

市府說，此案於去年12月20日邀集相關單位辦理會勘，當時土地狀況為部分種植樹木、部分有木板、地上有碎石舖面等依規定不得認定為作農業使用態樣。

市府指出，依法需將土地範圍內與農業經營無關或妨礙耕作的障礙物清除，且實際從事種植農作物，才能認定為作農業使用，後續要求改善期限就到今天。

市府表示，目前收到地主申請的改善完成資料，經初步判斷現場已移除碎石舖面等物，且種植農作物從事農用，不過相關細節仍要按照程序進行審查。（編輯：李錫璋）1130318

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