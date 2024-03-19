南投福興溫泉區推無人自駕車接駁 6月巧咖節試乘

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投縣政府與民間公司合作，規劃在福興溫泉區推出無人自駕車接駁服務，串聯周邊飲食、住宿、購物、交通等產業，6月8日至16日南投巧咖節在福興溫泉區舉辦，將開放試乘體驗。

南投縣政府今天發布新聞稿表示，為將埔里鎮福興溫泉區打造成全台首處「科技溫泉園區」、塑造國際觀光新亮點，縣府秉持觀光結合智慧科技理念，與自駕車品牌勤崴國際科技股份有限公司合作，共同推出全國首創的「溫泉自駕車」，預計6月供遊客試乘體驗。

縣政府表示，運用AI無人駕駛技術串聯在地產業及特色商品，加速觀光產業服務升級，今年6月8日至16日將在福興溫泉區舉辦南投巧克力咖啡節，規劃晚會、花海、無人機展演、煙火施放等，屆時將同步推出自駕車試乘體驗，運用智慧科技提供接駁服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勤崴國際表示，整合自家地圖繪製技術與電動車、人工智慧大數據等科技，為不同場域量身打造無人自駕載具，車內無方向盤、無司機，配備高精度地圖，車輛外觀獨具特色，南投縣政府選定福興溫泉區作為推動基地，將是台灣觀光景點內推展自駕科技首例。

仁愛鄉廬山溫泉區曾聞名全台，但民國97年颱風辛樂克、98年颱風莫拉克陸續重創，加上經濟部地質調查及礦業管理中心發現廬山北坡母安山有地滑風險，若雨量超過一定程度恐造成大規模山崩，遭政府劃定為保護區及公告廢止廬山溫泉區，為安置廬山溫泉區業者，南投縣政府在埔里鎮打造福興農場旅館區。（編輯：黃世雅）1130319