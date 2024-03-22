新北議會藍黨團邀Z9傳授秘方 盼找到流量密碼

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市議會國民黨團今天舉辦「網路社群媒體系列課程」，邀社群名人「Z9神龍」吳達偉分享如何經營。黨團書記長陳偉杰說，希望成員可延伸觸角，集結空戰力量。

新北市議會國民黨團書記長陳偉杰今天舉辦社群媒體研習營，邀網路名人吳達偉開課，包括市議員、黨團職員、議員助理約50人參加；甚至有無黨籍、民眾黨的市議員網路小編朝聖旁聽。

吳達偉針對社群平台的特性、貼文、貼圖等經營方向與技巧，及經營廣告的身分認證，逐一以實務經驗傳授如何與社群互動。課程休息時間，市議員劉美芳、江怡臻等拿起手機，圍在吳達偉旁請教操作，希望突破盲點，增加彼此串流與導流。

吳達偉接受聯訪時表示，不同平台的受眾年齡層不同，仍建議貼文內容有所區隔，要增加粉絲專頁的流量、觸擊率，應依據當時的演算法修正貼文與連結方式。

陳偉杰說，希望透過課程讓黨團成員更熟悉網路世界，除組織經營外也擴大層面更瞭解社群。往後會擴大講師群，盼增加議員的網路聲量與提升熱門議題技巧，找到流量密碼，讓國民黨與年輕人打成一片。

社群已成為選戰的關鍵，國民黨市議員白珮茹告訴中央社記者，「專家就是不一樣，很高興可增加受眾人數」，她盼藉由網路工具更瞭解民情，增加與選民互動與服務品質。

副書記長蔡淑君受訪說，今天學習並突破許多經營臉書（Facebook）的盲點，與探索粉絲喜好的技巧。她更重視與選民的互動，而非按讚的人數。（編輯：張銘坤）1130322