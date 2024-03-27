清明兒童連假 中市府邀看馬戲賞螢遊樂園

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）清明兒童連假將至，台中觀光旅遊局推薦親子景點，到后里馬場看馬戲團、東勢林場遊樂區賞螢、麗寶樂園歡渡假期。觀旅局在「大玩台中」臉書粉絲頁舉辦抽獎送免費門票活動。

中市觀旅局今天發布新聞稿，清明兒童連假期間，台中市3大親子遊樂園區推出優惠，家長們可安排寶貝放電去處，包括東勢林場推出3至12歲兒童門票新台幣60元（需搭配1名大人購票陪同）、12歲以上學生持證則可享有160元優惠價。

麗寶樂園渡假園區提供探索世界12歲以下只要199元，還有晚鳥優惠在4月4日至7日，下午4時以後入園，原價1400元的雙人月光票只要499元；后里馬場祭出12歲以下兒童免費入園優惠（需1名大人陪同）。

觀旅局指出，台中有地理位置優勢、多元的熱門景點。推薦民眾到訪后里馬場，可欣賞「美洲瘋馬夢想大馬戲」，來自美洲、歐洲、非洲及中亞的頂尖特技演員，以及烏茲別克馬術表演團，還有超萌樣的羊駝和山羊等可愛小動物療癒陪伴，也能體驗騎馬樂趣。

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觀旅局表示，正逢台灣賞螢旺季，想一睹成群螢火蟲在空中飛舞，蟲鳴鳥叫的熱鬧盛會，可至東勢林場遊樂區享受賞螢樂趣，若想體驗多元休閒渡假設施，則推薦民眾到麗寶樂園渡假區，不僅可以住飯店、玩樂園，還可以逛OUTLET、吃美食，適合全家親子同樂共度美好歡樂假期。

中市觀旅局在「大玩台中」臉書粉絲頁（Facebook）辦理抽獎活動，只要在專屬貼文底下留言清明兒童連假最想去的台中旅遊景點並標記2名好友，就有機會抽到東勢林場、麗寶樂園或后里馬場門票，免費暢遊台中最夯樂園。（編輯：郭諭儒）1130327