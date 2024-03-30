更多編輯台推薦新聞：
圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍
文化

圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

狗不只聽得懂人類指令 研究顯示大腦能記得物品名稱
國際

狗不只聽得懂人類指令 研究顯示大腦能記得物品名稱

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／紅球計畫移展台南永樂市場 遊客饕客擠爆搶拍
首頁 / 地方

清明連假墾丁訂房率7成 屏東觀光協會嘆不如以往

2024/3/30 18:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）清明連假從4月4日起至7日，連假前2天墾丁訂房率達6成，預計將有10萬人次。但屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳嘆與往年相比大不如前。

鄭宜芳接受電訪表示，今年出國熱潮還沒退，國內旅遊業一直沒恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前盛況，從去年下半年解封以後至今沒有起色，連假住房率才6、7成，平日表現更不用說。

鄭宜芳說，疫情期間還有政府各式補助，今年業者反而過得比當時更辛苦，希望政府可以再多辦理一些活動，給國內旅遊業者一點助力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏東縣政府交通旅遊處觀光管理科長劉玉玲表示，墾丁地區連假4天訂房率約6成，前2天達7成，但預估住房率會更高。縣府4日至6日在大灣遊憩區舉辦音樂活動「台灣祭」，會對帶來觀光人潮有一定幫助。

屏東縣警察局恆春分局表示，今年連假人潮與去年差不多，預估有10萬人潮湧入墾丁地區，將在台1線枋寮段和台26線實施交通管制措施，墾丁大街實施「人車分流管制」封閉部份路段。（編輯：孫承武）1130330

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.61