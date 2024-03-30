清明連假墾丁訂房率7成 屏東觀光協會嘆不如以往

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（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）清明連假從4月4日起至7日，連假前2天墾丁訂房率達6成，預計將有10萬人次。但屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳嘆與往年相比大不如前。

鄭宜芳接受電訪表示，今年出國熱潮還沒退，國內旅遊業一直沒恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前盛況，從去年下半年解封以後至今沒有起色，連假住房率才6、7成，平日表現更不用說。

鄭宜芳說，疫情期間還有政府各式補助，今年業者反而過得比當時更辛苦，希望政府可以再多辦理一些活動，給國內旅遊業者一點助力。

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屏東縣政府交通旅遊處觀光管理科長劉玉玲表示，墾丁地區連假4天訂房率約6成，前2天達7成，但預估住房率會更高。縣府4日至6日在大灣遊憩區舉辦音樂活動「台灣祭」，會對帶來觀光人潮有一定幫助。

屏東縣警察局恆春分局表示，今年連假人潮與去年差不多，預估有10萬人潮湧入墾丁地區，將在台1線枋寮段和台26線實施交通管制措施，墾丁大街實施「人車分流管制」封閉部份路段。（編輯：孫承武）1130330