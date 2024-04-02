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大甲媽遶境去程4/6進入彰化 中山路3段南下段封閉

2024/4/2 13:01
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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）大甲媽祖遶境將展開，彰縣警方指出，媽祖遶境去程6日進入彰化市時，彰化市中山路3段將實施南下車道封閉管制，當鑾轎進入彰化市民生地下道時，地下道東西端也全線封閉。

台中大甲鎮瀾宮媽祖將於4月5日起，展開為期9天8夜的遶境進香活動，依大甲鎮瀾宮公布行程，大甲媽鑾轎去程4月6日進入彰化市，當天晚上駐駕彰化市南瑤宮；回程則在4月11日進入彰化縣溪州鄉，4月12日至彰化市天后宮駐駕，當天晚上起駕返回大甲鎮瀾宮安座。

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彰化縣警察局今天發布新聞訊息說明，媽祖鑾轎4月6日從大度橋進入彰化時，彰化市中山路3段將實施南下車道封閉管制，南下車流疏導改道往彰興路至金馬東路，再續接中山路；媽祖鑾轎晚上要行經彰化市民生地下道時，地下道東西端全線封閉管制。

彰縣警方指出，媽祖鑾轎4月11日回程時將由雲林縣西螺大橋進入彰化，西螺大橋實施封閉管制，彰化端中山路與彰水路口管制車輛進入，改道行駛溪州大橋；11日晚上媽祖駐駕北斗奠安宮時，北斗鎮斗苑路1段實施封閉管制，另將視奠安宮現場參香人潮狀況擴大周邊交通管制範圍，車輛避免進入北斗市區，以免造成交通壅塞。（編輯：張雅淨）1130402

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