台灣祭登場 5大舞台、135組樂團接力嗨唱3天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東音樂品牌「台灣祭」今天起一連3天在墾丁大灣遊憩區登場，5大舞台、135組樂團接力連續嗨唱3天，炙熱陽光也擋不住熱情人潮，還沒開場就湧入大批歌迷。

屏東縣府發布新聞稿指出，台灣祭邁入第4屆，已建立起墾丁音樂品牌，今年推出更多元演出陣容，除了美秀集團、金曲獎最佳樂團滅火器、拍謝少年等百組樂團，並邀請唱過火紅動漫火影忍者主題曲的日本龐克天團SABOTEN、義大利新潮流NOCTAE、泰國火紅重搖滾勁旅Defying Decay等知名國際藝人跨海參與演出。

另外，規劃「春漾舞台」開放給有音樂作品的新生代音樂家或樂團報名，篩選出具實力、發展潛力的表演者，今年突破400組報名，包括來自有日本、英國、泰國、澳大利亞、義大利、香港等國家的團體，經評審選拔，選出海內外頂尖27組樂團演出。

縣府提及，5大舞台從上午11時開唱，儘管南部太陽的陽光炙熱，也擋不住樂迷熱情，還沒開場就湧入大批樂迷，不少人直奔周邊商品區搶購，人氣、買氣旺；屏東縣警察局恆春分局也在活動現場設機動派出所，由保三總隊支援緝毒犬協助巡邏，維護樂迷及遊客安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，恆春半島是獨立音樂的朝聖地，為傳承這項音樂盛事，台灣祭堅持打造健康清新音樂環境，為的就是讓青年朋友可以來墾丁盡情享受音樂，盡興嗨歌。

另外，無法前來共襄盛舉的民眾，也可透過台灣祭粉絲頁（Facebook）及三立新聞網本站、三立新聞網YT、Vidol YT、完全娛樂YT等平台線上直播，一起欣賞精彩表演；活動演出表可上台灣祭官方網站或臉書查詢。（編輯：陳仁華）1130404