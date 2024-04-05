新豐掩埋場火警飄臭 新竹縣市空氣品質恐受影響

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（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）新竹縣環保局今天表示，新豐掩埋場發生火警飄臭，竹北及新竹市部分區域空氣品質可能受影響，民眾可緊閉門窗，外出時做好個人防護。消防局說，火勢已逐步控制及滅火中。

新竹縣消防局今天發布新聞資料指出，新竹縣新豐垃圾掩埋場昨晚近7時發生火災，消防局派遣15輛消防車、59名警消及14名義消，持續投入救災工作，另環保局調派5部怪手及水車到場協助搶救。

消防局現場指揮官沈宥霖表示，於掩埋場持續滅火並搭配挖土機挖開悶燒垃圾，在昨天入夜前風勢一度增強，目前已逐步控制燃燒範圍，並繼續進行滅火作業。

分區指揮官范俊睿說，目前明火範圍約400平方公尺，風一大悶燒垃圾仍會冒出明火，目前持續射水，降低垃圾下方殘餘高溫，避免火勢再度復燃。

新竹縣政府環保局長蕭宏杰向中央社記者表示，因新豐鄉掩埋場發生火警飄臭，稍早觀測風向為東北風，可能影響空氣範圍是竹北鄰近海邊及新竹市部分區域，民眾可多加留意。

他指出，提醒可能受到影響區域的縣市民眾，可緊閉門窗，外出時做好個人防護如可戴口罩等。

蕭宏杰表示，新竹縣焚化爐整體進度持續推進，預計年底可投料試車，明年中開始商轉，將可大幅減少垃圾堆置量。（編輯：李錫璋）1130405