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芝加哥非裔男拒攔檢遭便衣警開96槍身亡 民眾質疑執法過當
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中市府稽查炊蒸食品 名店黑糖饅頭用甜味劑挨罰

2024/4/10 15:29（4/10 16:21 更新）
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台中市食安處1至3月啟動中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查專案，共計稽核12家業者，並抽驗包子、饅頭及麻糬類等。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月10日
台中市食安處1至3月啟動中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查專案，共計稽核12家業者，並抽驗包子、饅頭及麻糬類等。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年4月10日
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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市食品藥物安全處啟動中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查專案，稽核12家業者、抽驗炊蒸食品24件，已傳承三代老店吉發饅頭店的黑糖饅頭檢出甜味劑，下架停賣開罰。

台中市食安處今天發布新聞稿指出，1至3月啟動中式炊蒸食品製造業及販賣業稽查專案，共計稽核12家業者、查核標示32件，並抽驗包子、饅頭及麻糬類等中式炊蒸食品24件，檢驗項目有甜味劑、防腐劑及食品中微生物衛生標準。

其中，經營40多年，傳承三代的中區吉發饅頭店，所生產的黑糖饅頭產品檢出甜味劑：環己基（代）磺醯胺酸鹽1.34g/kg（標準：不得檢出），依違反食安法裁處新台幣3萬元，已立即責令業者將問題產品下架並銷毀。

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業者接受媒體電訪表示，近年來糖價漲了1倍，店內黑糖饅頭仍維持1顆12元，有製作蜜餞的朋友推薦使用甜味劑並表示製作蜜餞都有使用，才使用甜味劑替代部分用糖，遭稽查不合格開罰，才知道不能使用，認罰當成長知識，未賣出的皆丟掉，此後未曾使用。

食安處提醒，消費者如有購買炊蒸製品回家食用，可注意選購4重點，包含選擇衛生可靠和信譽良好廠商製售的食品；避免挑選外觀過於鮮豔非自然顏色的食品以及有特殊、強烈芳香味道的產品；注意產品標示及保存資訊；購買後儘速享用，避免放置於室溫過久，以減少微生物孳生的風險。（編輯：謝雅竹）1130410

#台中市食安處
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