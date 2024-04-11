地震落石砸死大貨車司機家中經濟變故 警伸援救急

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）花蓮地震已釀16死、逾千人受傷，在蘇花公路大清水路段遭落石擊中的大貨車吳姓司機不幸喪命，家中經濟突遭變故，轄區警方轉介相關社福機構予以救助，解決燃眉之急。

吳姓駕駛的弟弟今天告訴中央社記者，吳姓駕駛開大貨車已10多年，全台跑，沒想到這次大地震竟然奪走其性命，全家都難以接受這個噩耗，媽媽更是整天以淚洗面。

吳姓駕駛的弟弟說，家中還有一個小弟，從事道路邊坡整治工作，這次地震事故發生後，家人也勸說小弟轉業，不要再做危險性高的工作，但一時也不知道能有什麼工作。自己則是務農，和小弟都有家庭，45歲的吳姓駕駛因為工作影響以致未婚，和媽媽住在玉里鎮松浦里。

轄區玉里警分局觀音派出所長王正男得知吳姓駕駛發生意外，其家庭經濟主要靠吳男駕駛大貨車維持，日前轉介新北行德慈善會給予救助金新台幣2萬8000元，幫助減輕各項開銷、解決燃眉之急，家屬對於所長的熱心協助感恩在心。（編輯：李錫璋）1130411