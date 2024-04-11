更多編輯台推薦新聞：
日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
運動

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車
生活

阿里山林鐵斥資23億元15年修復 擬7/1全線通車

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國會選舉在野黨壓倒性勝利 分析：尹錫悅恐成跛腳總統
首頁 / 地方
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震1/300
首頁 / 地方

地震落石砸死大貨車司機家中經濟變故 警伸援救急

2024/4/11 08:32（4/11 09:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
0403花蓮地震，在蘇花公路大清水路段遭落石擊中的大貨車吳姓司機不幸喪命，家中經濟突遭變故，轄區警方轉介相關社福機構予以救助，減輕各項開銷、解決燃眉之急。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月11日
0403花蓮地震，在蘇花公路大清水路段遭落石擊中的大貨車吳姓司機不幸喪命，家中經濟突遭變故，轄區警方轉介相關社福機構予以救助，減輕各項開銷、解決燃眉之急。（花蓮縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 113年4月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）花蓮地震已釀16死、逾千人受傷，在蘇花公路大清水路段遭落石擊中的大貨車吳姓司機不幸喪命，家中經濟突遭變故，轄區警方轉介相關社福機構予以救助，解決燃眉之急。

吳姓駕駛的弟弟今天告訴中央社記者，吳姓駕駛開大貨車已10多年，全台跑，沒想到這次大地震竟然奪走其性命，全家都難以接受這個噩耗，媽媽更是整天以淚洗面。

吳姓駕駛的弟弟說，家中還有一個小弟，從事道路邊坡整治工作，這次地震事故發生後，家人也勸說小弟轉業，不要再做危險性高的工作，但一時也不知道能有什麼工作。自己則是務農，和小弟都有家庭，45歲的吳姓駕駛因為工作影響以致未婚，和媽媽住在玉里鎮松浦里。

轄區玉里警分局觀音派出所長王正男得知吳姓駕駛發生意外，其家庭經濟主要靠吳男駕駛大貨車維持，日前轉介新北行德慈善會給予救助金新台幣2萬8000元，幫助減輕各項開銷、解決燃眉之急，家屬對於所長的熱心協助感恩在心。（編輯：李錫璋）1130411

#花蓮地震
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮地震餘震836次漸趨緩 1年內防餘震
172.30.142.96