屏東「我們生活節」 限定版鐵獅玉玲瓏致敬勞工

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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）慶祝即將到來的勞動節，屏東縣政府辦理專屬勞工的慶典「我們生活節」，26至28日連3天在屏東縣民公園展開；首日將有屏東限定版「鐵獅玉玲瓏」，用表演向勞工致敬。

屏東縣政府勞動暨青年發展事務處今天發布新聞稿表示，26日首登場的戲劇公演邀請到久未復出的「鐵獅玉玲瓏」，為活動帶來全新改編戲碼，澎恰恰及許效舜將推出屏東限定版「鐵獅玉玲瓏」，以26個英文字母串起百工百業，用表演向勞工致敬。

縣長周春米表示，勞工是社會穩定支柱，縣府去年首創「我們生活節」受到熱烈回響，今年「我們生活節」主題設定為「感恩！勞力！」延續「自由、公平、尊嚴」精神，以W象徵we、work、women致力創造友善職場環境，結合勞動節辦理系列活動，給予勞工朋友一場結合戲劇、音樂與電影的饗宴。

周春米表示，感謝藝人澎恰恰及許效舜這對資深勞工多年來帶給大家歡笑，尤其屏東女婿許效舜近日正逢父親離世，依然敬業完成工作，縣府也製作「感恩」、「勞力」匾額致贈兩人。

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「我們生活節」活動27日安排董事長樂團、持修、康士坦的變化球、克里夫Cliff，以及WHY樂團等表演團體接力開唱，28日有星空影展作活動壓軸，由34屆金曲獎最佳華語男歌手HUSH分享他與「他馬克老闆」這部電影不謀而合的心路歷程。

為感恩勞工付出，縣府也在5月1日起於屏東數位青創中心辦理為期1個月的「百工職人影像展」，將今年模範勞工工作紀錄以攝影展方式呈現，並將展出屏東縣百工志願服務協會協助弱勢家庭修繕房屋過程紀錄片。（編輯：陳仁華）1130418