東海岸第1尾黑鮪魚進港 船長鄭正愛連3年搶頭香

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）東海岸今年第1尾黑鮪魚進港，魚身圓滾肉肥，漁民今天上午在新港漁港放鞭炮迎接上岸並恭喜船長鄭正愛。鄭正愛45歲，算是「年輕」船長，連續3年拔頭籌捕獲首尾黑鮪魚。

「上岸了」，今天上午9時成功鎮新港漁港內的南興號漁船慢慢靠近碼頭，漁民爭相目睹今年第1尾黑鮪魚，船長鄭正愛指揮漁工小心翼翼從船艙將黑鮪魚吊上岸。此時，船上的鞭炮震耳，大家鼓掌叫好，老船員紛紛上前向鄭正愛豎起大拇指。

這條黑鮪魚圓滾肉肥，秤重229公斤，大家趕緊用冰塊覆蓋，等待魚販叫賣好價錢。

鄭正愛接受中央社記者訪問表示，他昨天在綠島東方海域以延繩釣抓到這尾黑鮪魚，「和這隻魚拚了1個多小時才拉上船」，趕緊向漁會通報，對方回傳消息「恭喜今年第1尾」，另外一尾跑了他決定放棄，趁著新鮮返回漁港。

新港區漁會漁市主任陳錦泰說，鄭正愛連續3年拔頭籌捕獲東海岸第1尾黑鮪魚，去年抓了50幾尾，還曾一口氣捕獲9尾黑鮪魚，以及4個黑鮪魚頭（魚身被海豚吃光）。

是否有捕黑鮪魚訣竅，鄭正愛說，沒什麼訣竅，就是掌握這時候魚該來的時間，前往守候，還有要捨得放誘餌，「就這樣，運氣好，魚就上鉤了」。

鄭正愛今年45歲，已有11年的捕魚經驗，累計已捕獲上百尾黑鮪魚，是新港漁港年輕一代的抓魚高手，他希望今年能延續去年的好成績。（編輯：謝雅竹）1130419