預防代謝症候群 雲林鼓勵篩檢祭獎勵

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林縣長張麗善今天表示，近幾年雲林縣10大死因中有一半與代謝症候群所導致的慢性病相關，加總死亡率達30.2%，為鼓勵民眾加強篩檢，即日起至5月底前參加有獎勵。

根據雲林縣111年成年預防保健篩檢服務結果顯示，40歲到64歲有代謝症候群人數比率為32.9%，65歲以上則達到41.4%。

此外，近幾年雲林縣10大死因中有一半與代謝症候群所導致的慢性病（心臟病、腦血管相關疾病、糖尿病、高血壓及腎臟病）相關，加總死亡率達30.2%。

雲林縣衛生局今天舉辦「代謝在變、健康不變」宣導活動記者會，張麗善、衛生福利部國民健康署研究員周燕玉和雲林縣醫師公會常務理事葉雲宇呼籲民眾踴躍參加，守護健康。

張麗善希望民眾能夠隨時注意自己的身高、體重、腹圍，甚至透過檢查高血壓、高血糖、高血脂、高密度脂蛋白膽固醇，瞭解自己是否有代謝症候群，早期發現及早治療。

周燕玉表示，目前雲林縣有5000名20歲到64歲民眾接受代謝症候群計畫的健康管理，國健署希望更多有代謝症候群的民眾都能提早進入健康管理，透過飲食、運動跟營養來延緩疾病的發生，不要進到三高慢性病，增加醫療負擔，也增加家庭的負擔。

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葉雲宇說，以前醫療人員會注意民眾的三高，現在還會注意腰圍和高密度膽固醇，因為飲食如果不好，腰圍就會增加，沒有好好運動製造高密度膽固醇，身體運作就會不好，埋下危害健康的危險因子。

為此縣府祭出獎勵，鼓勵20到64歲的凡設籍在雲林縣或居住在雲林縣的民眾加入代謝症候群防治計畫，即日起到5月31日止，跟診所醫師討論共同訂定健康目標、定期追蹤回診評估，改善代謝症候群。（編輯：郭諭儒）1130422