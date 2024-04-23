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彰化縣府釋暑期工讀逾百名額 月薪2萬7470元

2024/4/23 12:19
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（中央社記者鄭維真彰化23日電）彰化縣政府今年提供154個暑期工讀名額，月薪新台幣2萬7470元，可申請對象為29歲以下、設籍彰化縣滿4個月的大專院校在校生，即日起受理報名至5月10日。

彰化縣政府今天發新聞稿，大專青年學生在暑假進入政府部門工讀學習，除能預先了解公部門職場環境及運作模式，學習未來職場所需技能，同時也可減輕家庭經濟負擔。

縣府從民國103年起，每年向勞動部爭取公部門暑期工讀經費，今年提供154個名額，工讀期間為7月1日至8月31日，每週一到週五上午8時至下午5時，每月2萬7470元薪資。

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縣府指出，公部門暑期工讀計畫只要設籍彰化縣4個月以上、29歲以下的大專學生皆可報名，不包括僑外生、應屆畢業生、五專三年級以下學生、進修部、空中大學學生及研究生。每名工讀生限進用1次。

另外，有保留一定比率名額給身心障礙者、生活扶助戶、原住民、特殊境遇家庭、獨力負擔家計等學生。此計畫採線上報名，可到彰化縣政府數位便民櫃台網站的申辦服務查詢「工讀」（https://is.gd/MYqc2v）。（編輯：陳清芳）1130423

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