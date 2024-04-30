內政部通過高鐵屏東站新都市計畫 打造星特區

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（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）內政部今天決議通過新訂高鐵屏東車站都市計畫，為高鐵延伸屏東新進度，屏東縣府表示，將打造成結合便捷交通、高科技產業、運動休閒、優質生活、綠意生態的「星特區」。

屏東縣城鄉發展處新聞稿表示，因應高鐵設站屏東及擴大高科技產業發展布局，縣府於屏東市六塊厝地區辦理新訂都市計畫，劃設面積約307公頃，自民國112年啟動都市計畫法定程序歷時9個月，今天獲內政部都委會審議通過。

城鄉處指出，新訂都市計畫以高鐵屏東車站為核心，結合周邊先行開發建設的屏東縣運動休閒園區、屏東科技產業園區（擴區）、南部科學園區屏東園區及屏科實驗中學作空間規劃整合，將作為串聯南台灣高科技廊帶關鍵地區，加速「屏東星特區」發展產業新聚落，帶動產業多元發展及轉型、創新，提升城市競爭力。

城鄉處提及，縣府配合中央政策方向，於計畫區內留設4.86公頃社福用地（占區段徵收範圍3.28%），預計可提供800戶以上社會住宅，為全台首個非六都整體開發範圍劃設3%以上社宅儲備用地縣市，對屏東都市規劃具指標性意義。

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近年屏東高鐵站區周邊進行多項重大建設，由國科會主導的屏東科學園區去年5月動土，屏科實驗中學今年4月動土，均預定於116年全區完工；經濟部產業園區管理局所轄屏東科技產業園區（擴區）去年3月動土，預定114年完工；縣府規劃的運動休閒園區第1期預定今年底動土，116年完工。

為交通銜接需求，縣府也推動特定區周邊6條聯外道路改善計畫，辦理相關道路規劃設計及用地取得，力拚116年完成全線開闢。（編輯：郭諭儒）1130430