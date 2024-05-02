彰化大村平和村擬設掩埋場 居民於說明會抗議

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（中央社記者鄭維真彰化2日電）雙倫一般事業廢棄物處理場規劃設於彰化縣大村鄉平和村，業者今天上午舉行公開說明會，數百名居民、環境保護團體成員到場舉旗抗議，指一旦設在水源地，大村名產可能變毒葡萄。

彰化縣環保局表示，雙倫工程有限公司於大村鄉新埤子頭段6筆土地，從事一般事業廢棄物掩埋場開發，這是山坡地保育區，使用地類別為農牧用地、丙種建築用地及林業用地，計畫面積15.14公頃。

開發案1月開「彰化縣環境影響評估委員會審查會議」，將進入第2階段環評審查，依環評法規定，業者須在編制環評書件前開公開說明會。

數百名大村鄉民、鄰近的花壇鄉民、民意代表及環保團體到場表達反對意見，並拉起「堅決反對設置黑心掩埋場」白布條、高舉「我們要喝乾淨的水」旗幟，警方出動近百名警力戒備，避免衝突。

抗議民眾在業者簡報期間到台前要求撤案，反對聲不斷。大村鄉長賴志銘說，開發案可能影響環境、地下水，業者務必尊重地方意見，保護鄉民生命財產安全。

平和村長賴居林接受媒體聯訪表示，居民已抗爭近10年，大村以用地下水灌溉的葡萄聞名，掩埋場設在大村、花壇水源地，擔心污染地下水及土地；境內有6口井給自來水公司使用，未來民眾也可能喝到毒水。

業者說，在地意見會納入重要參考依據，掩埋場於施工、營運與封場期間都會環境監測，隨時接受環保機關查核監督；水質保護對策方面，除鋪設不透水布、設沉砂滯洪池，基地設有污水處理廠處理掩埋場滲出水等，符合再生水標準後將回收使用。

環保局表示，業者須充分將民眾意見、回應異議等納入第2階段環評報告書初稿審查，縣府後續會邀相關機關、團體、專家及居民代表界定應環評項目等，作為開發案後續環評審查參酌資訊。（編輯：李明宗）1130502

雙倫一般事業廢棄物處理場規劃設於彰化縣大村鄉平和村，業者2日上午舉行公開說明會，持反對意見的居民在業者簡報時抗議。中央社記者鄭維真攝 113年5月2日

雙倫一般事業廢棄物處理場規劃設於彰化縣大村鄉平和村，業者2日上午舉行公開說明會，數百名居民、環境保護團體成員到場拉白布條抗議。中央社記者鄭維真攝 113年5月2日