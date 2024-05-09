白河蓮花季吸遊客 南市府推薦規劃小旅行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南白河地區每年5月至6月蓮花盛開，吸引不少遊客前往賞花，台南市政府除推動白河蓮花季產業文化活動，並推薦串聯關子嶺溫泉、東山咖啡公路、後壁無米樂等景點規劃小旅行。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南蓮花季自民國1995年開始辦理，是台灣最早辦理的地方產業文化活動之一，每年吸引許多遊客與攝影愛好者前往賞蓮，也成功打造白河蓮花產業品牌，從蓮花到蓮子、蓮藕粉等周邊商品遠近馳名，受到民眾喜愛。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃偉哲指出，地方社區與協會長期努力，透過每年用心策辦蓮花季活動，凝聚地方認同與社區力量，也保留更多屬於白河在地文化記憶，今年蓮花季系列活動從4月底開跑，包括攝影比賽、白河蓮花農村深度體驗、荷塘聚落單車遊等兼顧趣味與深度活動，一路持續至8月。

黃偉哲表示，隨著連結白河、東山、關子嶺重要聯絡道市道172線拓寬工程完工，改善過往於假日、節慶容易交通壅塞狀況，可滿足更多旅遊愛好者需求，民眾可趁蓮花季舉辦期間，順便規劃走訪關子嶺溫泉、東山咖啡公路、後壁無米樂等周邊景點，進行深度體驗台南溪北農村之美小旅行。（編輯：陳政偉）1130509