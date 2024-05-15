東埔警光山莊30年未整修 改善工程完成20日開放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）位於東埔溫泉區的東埔警光山莊逾30年未整修，內部老舊，南投縣警察局今年2月起整修，改善1樓大廳、1樓至2樓部分房間、熱水管線等，整修完成將於20日開放，房價未調漲。

東埔警光山莊位於信義鄉東埔村、東埔溫泉區，管理機關南投縣政府警察局，縣警局完成內部整修，20日起重新啟用營運，提供警職及相關協勤人員住宿休憩，整修後仍維持2人房住宿新台幣800元、4人房住宿1000元費用，房價在當地相對便宜。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

南投縣警察局今天發布新聞稿表示，東埔警光山莊鄰近玉山國家公園，是八通關古道往玉山路徑之一，但山莊建物及內部裝潢逾30年未整修，陳設略顯老舊，今年2月起暫停營業著手改善，工程項目含1樓大廳、1至2樓部分房間裝修及熱水管線改善等，近期竣工完成。

警察局表示，警光山莊以非營利為主，提供警職及協勤人員休憩好去處；另外，先前有網友在討論警務的臉書（Facebook）粉絲專頁指出，東埔警光山莊設備差，還要花錢整修，派工友、員警去上班，說不定人事、水電費用還高於住宿收入，不如外包賺租金。（編輯：陳仁華）1130515