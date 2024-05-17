竹北市5/20起辦購物節 盼帶動消費行銷地方產業

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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）竹北市公所今天指出，為帶動消費，自5月20日起辦竹北購物節，並結合竹北地方好禮推出造型行旅箱，盼行銷地方產業特色。

竹北市公所今天舉辦竹北購物節行銷記者會，市長鄭朝方致詞表示，竹北購物節不再以抽大獎摸彩方式進行，而是以滿額消費獲贈在地優質產品，以達到在地認同，並搭配以公開方式評選出9家特色創意店家聯名推出竹北嚴選禮盒，盼打開地方能見度。

他指出，創業面是評選出9個店家，再由公所分別挹注約新台幣30萬元，扶植創業並優化產品，開創新契機，並提供贈品回饋給消費者。

鄭朝方表示，此次也以「歸人、旅人」的概念作為禮盒設計發想，內裝上也有巧思及趣味，能透過個別產品圖案找出對應組合的產品，再次激盪出產品間互融性。

他說，竹北購物節從5月20日開跑，這天也是竹北市公所打造的「幸福我愛你」婚攝牆啟用日，民眾若在5月20日登記並拍照打卡後，可獲「竹北行旅箱」，邀請民眾來竹北留下難忘幸福的時刻。

依據竹北市公所提供新聞資料指出，竹北購物節盼以美學素養與多向效應振興地方經濟，也支持青年創業及微創店家。

另外，此次公所與店家聯名發行的限量「行旅箱」無需透過抽獎，只要在活動期間5月20日至6月20日至竹北市有開立發票店家消費，累積金額達新台幣6000元，可登錄活動官網，依參加辦法通過後即可獲得，限量送完為止。（編輯：戴光育）1130517