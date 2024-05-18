鳳山水庫辦回饋活動場地偏僻 水公司將討論修正

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高市大寮區居民反映，台灣自來水公司舉辦回饋活動，多辦在鳳山水庫區內，前往路上崎嶇顛簸險象環生。民進黨立委林岱樺呼籲水公司注意地點安全性；水公司表示將討論修正。

台灣自來水公司舉辦回饋活動，但多辦在鳳山水庫區內，大寮居民反映前往活動場地的路上崎嶇顛簸，還有人因此騎車摔倒。林岱樺今天邀經濟部水利署等相關單位到場會勘，體驗大寮區義仁里民到活動現場所經路線有多難行。

林岱樺表示，辦理回饋里民活動時，應更加注重里民的安全和便利性。若活動場地偏僻且交通不便，反而增加安全隱患和不便。

林岱樺說，辦活動應選擇較平坦且易於通行的地點，確保鄉親安全、便利地前往。同時也希望地方政府和有關部門能協調配合，提供必要的道路改善和交通管制等支援。

林岱樺也提到，台灣自來水公司在回饋鄉里時，也可考慮將部分資金投入維護當地的公共建設和水資源管理，使回饋活動更周全，切合鄉里實際需求。

對此，台灣自來水公司表示，今天會勘的相關問題，將會回去討論修正。（編輯：郭諭儒）1130518