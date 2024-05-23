台南一見雙雕藝術季功成身退 台灣鹽生活節8月接棒

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）雲嘉南濱海國家風景區於2012年開辦「一見雙雕藝術季」，第12屆活動於今年3月結束後將功成身退，管理處預計在8月推出新活動「台灣鹽生活節」接棒，活動內容多元化呈現。

一見雙雕藝術季在2012年開辦，邀請藝術家創作鹽雕、沙雕作品展出，多年來展出地點雖略有變動，但每年夏季為台南濱海地區吸引不少觀光人潮，第12屆活動配合台南400，首度改在去年冬季舉行，展期持續到今年3月結束。

雲嘉南濱海國家風景區管理處經研議後，決定在今年8月推出「台灣鹽生活節-鹽文化藝術嘉年華」活動接棒，代表一見雙雕藝術季功成身退。

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雲嘉南管理處指出，首屆台灣鹽生活節展期預計分為兩階段，第一階段於七股鹽山、七股遊客中心舉行，第二階段在井仔腳瓦盤鹽田、北門遊客中心舉行，邀請藝術家創作藝術品輪展，預計會有7件大型藝術品及20件小型藝術品。

雲嘉南管理處指出，活動尚未完全定案，預計會以鹽藝術作品加上鹽生活應用產品作為主軸，以鹽複合材料邀請藝術家創作，另規劃親子DIY手作體驗，製作鹽紀念品，還有鹽相關開發產品陳展宣傳等多元化內容。（編輯：黃世雅）1130523