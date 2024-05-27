十四張捷運開發案規模冠全國 啟動招商引資750億

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（中央社記者高華謙新北27日電）新北捷運局舉辦環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案招商，興建總樓地板面積25萬坪捷運開發大樓，規模全國最大，估投資金額達新台幣750億元；如果順利簽約，最快2026年動工。

新北市政府捷運工程局今天舉辦環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案「M.Ark新北捷鑽」招商說明會，將在7月正式公告徵求投資人。

新北捷運局副局長鄭智銘說，「M.Ark新北捷鑽」捷運開發基地在都市計畫規定需設置至少30%商業樓地板面積，為引導並強化商業發展機能，將14公頃基地面積規劃分成2區，都可直接與捷運十四張站出入口連通，具有出站就到家、到站就辦公的便利性。

鄭智銘說，A區基地面積5公頃，主要提供大型購物商場、企業總部等進駐，預計興建5棟、總樓地板面積共約9萬坪的商業大樓；B區基地面積9公頃，可興建12棟、共16萬坪的捷運共構住宅，1樓規劃店鋪，2區總計能創造1.2萬個就業機會，引入1.1萬人口。

鄭智銘表示，將採2區分別招標、同時招商方式，加速推動捷運開發案。

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鄭智銘說，「M.Ark新北捷鑽」與十四張站共構興建，具新北環狀線及安坑輕軌雙捷運優勢，轉乘便利，可快速抵達安坑、新店、中和、板橋及新莊地區，搭配周邊環河快速道路及國道3號安坑交流道等，交通便捷，且緊鄰已開發完成的央北區段徵收區，與即將開發的十四張B單元，將塑造更高品質生活環境。

另外，他表示，為了打造「M.Ark新北捷鑽」成為地標門戶，將規劃取得耐震標章與銀級以上綠建築及智慧建築標章，並設置連通西側河濱公園的人行及自行車道，並預留銜接北側水資源中心地景大平台，提供更優質的休憩空間。（編輯：方沛清）1130527