周春米施政報告 4大面向帶動城市機能鄉鎮發展

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東縣長周春米今天赴屏東縣議會進行施政報告，以產業建設、農漁業升級、觀光品牌、全民生活4大面向，要帶動城市機能、兼顧鄉鎮均衡發展，為鄉親打造希望大屏東。

周春米指出，位在高鐵特定區內的屏東科學園區，是高科技產業趨勢，已有2間廠商進駐，周邊道路預計在2026年底通車；另外，屏東科技產業園區擴區、屏東科學園區、熱帶農業產業園區、六塊厝產業園區、台糖殺蛇溪以南工業區等全面招商，預估創造產值逾新台幣650億元、近萬個就業機會；屏東也吸引企業重大投資，如海尼根宣示加碼投資135億元。

周春米強調，推進重大交通建設，高鐵延伸屏東進入二階環評及綜合規劃期末階段；國道10號延伸至新威大橋新闢道路工程已動土、高屏東西向第2條快速公路進入二階環評、屏南快速道路已獲行政院核定可行性研究報告，最快2年內完成環評及相關設計；高雄捷運延伸至屏東，路線預計從林園到新園、東港、大鵬灣、林邊等地，將依程序盡速推動。

農漁業升級方面。周春米說，面對明年起紐西蘭進口液態乳零關稅衝擊國內生乳價格，化危機為轉機，打造阿猴鮮乳品牌，建置農業國際化標準包裝加工廠，結合冷鏈及蒸熟檢疫功能，提升農產外銷競爭力。另外，鹽埔及枋寮建置冷鏈系統，提升低溫冷凍設備的量能。

在觀光品牌部分，周春米表示，2023年觀光服務業產值約2310億元，不僅有已成為國家級品牌節慶活動的黑鮪魚文化觀光季，也打造全新品牌「北野祭」、「奇幻大津」等，同時推動觀光基礎建設，包括港口吊橋整建、後壁湖漁港整建、鹽埔漁港客運候船室也將在7月啟動，屆時將能疏緩東琉線交通壅塞問題。

周春米強調，努力讓屏東成為一個宜居希望城市，社會住宅拚上千戶、推動多元化長照服務及行動生活復能車深入社區服務；消防局也將成立高屏首支專責高級救護隊，並推動屏東市第三消防分隊、擴增消防員額，提升消防量能。

周春米表示，繼落實教育部生生有平板政策後，推動班班有大屏，建設數位學習的環境，也推廣客家與原住民文化傳承。（編輯：謝雅竹）1130528