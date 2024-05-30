居民反對高雄馬頭山區設光電站 說明會爆衝突

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（中央社記者張已亷高雄30日電）信鼎壹號能源公司將在高雄旗山馬頭山區附近建置地面型太陽能發電站，10多個在地組織今天到旗山區公所出席民眾說明會高呼反對，過程中一度發生推擠；經發局表示，會將民意帶回報告。

馬頭山自然人文協會等10多個在地組織手持「選址不當、堅決反對毀山滅林種電」布條，上午9時30分到旗山區公所外集結，拒絕信鼎壹號光電站在馬頭山區設置，要求高雄市政府信守「若業者無法取得居民認同，將不會核發主管機關同意函」承諾。

頭綁印有「反對」布條民眾擠滿說明會場，馬頭山自然人文協會長黃惠敏會前表示，市府要求業者應充分揭露資訊與相關規劃，但民眾會前沒有收到相關資料，資訊不完整不對等情形下，怒斥「請問如何開會，違反行政程序」，引起群眾高喊「散會」。

高雄市經濟發展局專委魏建雄表示，信鼎壹號光電站案目前需取得直轄市政府同意函，後續才能做都市計畫開發使用分區變更等審查程序，但市長陳其邁與經發局長廖泰翔都曾表態，地方民眾不支持就不會同意。

魏建雄說，這次會議不是法定說明會，僅是溝通程序，會將出席民眾意見帶回報告，經綜整後才會判斷准駁與否，「若民眾反對聲量很高，市府會站在民眾立場不准駁」。

現場一名聲援民眾則質疑，政府不該將開發案審核與否責任推給人民與財團，造成雙方對立衝突，應要站在第一線保護人民。

業者見會議時間到就開始簡報，引發與會民眾強烈反對向前推擠，警方在場維持秩序，衝突未造成人員受傷，群眾不斷大喊「反對」，經數十分鐘僵持後，民眾離席至區公所外再開記者會。

恆映能源股份有限公司總經理李宇軒表示，開發案合法合規，舉辦說明會是想充分跟鄉親溝通，並請專業技師回應民眾問題，且事前就有寄發開會通知，都有公告相關開發資訊，「這次不算開成功，因為沒有跟鄉親充分溝通，後續會研議是否再開說明會」。

李宇軒說，開發地為私人土地，距離馬頭山區有2公里多，應屬「泛馬頭山區」，外界說開發面積55公頃，但實際開發面積約20多公頃，對地質與生態部分都有相對應處理方式，會做進一步探勘，工法將針對地形特殊性調整且不影響環境。

台灣生態學會理事長劉烘昌表示，光電站位處車瓜林斷層上，站區範圍超過20%屬地滑敏感區，坡度15度以上占60%，且為泥岩地質，下雨將造成泥流，再者，開發案周邊生態豐富度高，有食蟹獴、穿山甲等珍稀物種，不僅限馬頭山頭，實在不適合蓋光電站。

劉烘昌說，不少8、90歲長輩如今站街頭抗爭，是因為他們對土地有情感，認為土地養活世代人民，必須尊重及愛護土地，「在科學上、感性上都不適合蓋」，呼籲政府遵守承諾，人民已經表達反對意見，不該讓光電站設立。（編輯：謝雅竹）1130530

信鼎壹號能源公司將在高雄市旗山區馬頭山附近建置地面型太陽能發電站，馬頭山自然人文協會等多個在地組織30日到旗山區公所出席說明會，會前拉布條表示反對立場。中央社記者張已亷攝 113年5月30日