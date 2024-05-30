社子島再傳放生毒蛇 蔣萬安責令動保處解決問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北30日電）天氣炎熱，許多社子島居民近期見到蛇類出沒，甚至有眼鏡蛇闖入民宅中，懷疑是被蓄意放生。台北市長蔣萬安今天表示，此事確實非常危險，要求動保處盡快找到原因、解決問題。

有網友昨天在臉書社團「我是社子人」發文表示，有人在延平北路八段、善水亭附近工廠放大量的蛇，提醒民眾注意。貼文引發熱烈討論，有網友說自家就曾被眼鏡蛇造訪，還有網友說在延平北路九段也看過。

富洲里里長陳惠民接受媒體電訪表示，2018年就曾有宗教團體到社子島放蛇，現在又開始接獲里民反映有人來放蛇，且是具有毒性的蛇，還會跑進民宅，只能趕快通報動保處及消防局。

他指出，光是這兩天就在里民家中抓到2隻，還有1隻在戶外捕獲、1隻跑到馬路上被車子輾過，包含有毒性的雨傘節、眼鏡蛇。

台北市長蔣萬安今天前往市議會接受市政總質詢時，民進黨議員鍾佩玲指出，社子島每年都會發生類似狀況，也時常登上新聞報導，若動保處有落實裁罰，為何無法徹底解決此問題，甚至危害到市民的生命安全。

蔣萬安表示，此事確實非常危險，他知道過去曾有人去放生蛇類，動保處也有依法開罰，但可能嚇阻無效或有人心存僥倖，他會重視此事並要求動保處盡快找到原因，擬定機制、解決問題。

此外，媒體報導，陳惠民說，動保處委外廠商到延平北路八段抓蛇，結果廠商竟然把蛇拿去七段放，直呼太誇張。

台北市動保處對此透過文字回應，經向里長確認，此事發生時間是在1年多前，至於行為人身分仍待釐清，另台北市捕蜂捉蛇業務自2月起委由民間廠商執行，所捕獲蛇隻皆須送回動保處點交。

動保處指出，因每年3、4月氣溫回升導致蛇類活動增加，民眾如發現蛇隻出沒，可通報市民熱線1999，將立即派員前往捕捉。（編輯：張銘坤）1130530