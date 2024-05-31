彰化救災機器人114年可達14台 支援高危險災區

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（中央社記者鄭維真彰化31日電）彰化縣消防局今天指出，為強化救災能量，今年持續增加消防個人裝備、雲梯車等數量，可自動灑水滅火的救災機器人預計明年可達14台，分布各鄉鎮調度，支援高危險災區。

彰化縣議會民進黨團上午召開記者會，總召李俊諭表示，火場瞬息萬變，加上現今房子越蓋越高，消防救災器材應與時俱進，以科技融入救災，讓消防人員救人之前先保命。

民進黨籍議員莊陞漢說，遇高樓大火，不可能將雲梯車無限延伸，許多狹小巷弄未經都市更新，消防車難以到達最近救火點，增加救火困難度，呼籲建管單位配合消防局通盤檢討，防範未然。

彰化縣消防局災害搶救科長葉清添表示，每年編列預算採購個人消防裝備，目前彰化有2輛50公尺雲梯車分布於彰化市、員林市，另有8輛32公尺雲梯車，協助高樓救災。

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在科技救災部分，葉清添說，彰化有21台無人機，搭載熱顯像儀，可在高空監控火場，判斷火勢延燒，目前加入AI人像辨識，運用於溺水搜救，節省執勤人力，提升救災安全性。

此外，葉清添指出，救災機器人可自動灑水滅火、爬坡，功能強大，若遇化學工廠火災可拖水帶進入危險區域滅火，消防人員不用衝入火場。縣內原有2台救災機器人，今年度行政院補助購買4台，明年再補助8台，預計可達14台，可讓各鄉鎮調度使用。（編輯：郭諭儒）1130531