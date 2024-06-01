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青少年接觸AI科技 連江開辦人工智慧探索營

2024/6/1 16:31（6/1 16:36 更新）
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為培養在地學子科技素養並提升對AI的認識，連江縣政府首度針對5至9年級生舉辦「3AI探索實作營」，1日起連續兩天在南竿登場，吸引逾30名學生報名，有10餘人更是專程從東引、莒光前來參加。（連江縣政府提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年6月1日
為培養在地學子科技素養並提升對AI的認識，連江縣政府首度針對5至9年級生舉辦「3AI探索實作營」，1日起連續兩天在南竿登場，吸引逾30名學生報名，有10餘人更是專程從東引、莒光前來參加。（連江縣政府提供）中央社記者潘欣彤傳真 113年6月1日
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（中央社記者潘欣彤連江1日電）為培養青少年科技素養，提升對AI認識與興趣，連江縣政府今天起一連2天舉辦人工智慧探索實作營，也是全縣首度針對5至9年級生開辦的AI課程。

包括連江縣政府秘書長張龍德、教育處長王禮民出席始業式，對於遠方基金會帶來如此活潑而有意義的教學活動表示支持與感謝，並強調這類活動對於培養學生的科技素養和未來競爭力至關重要。

遠方基金會董事長黃凱文表示，已持續在偏鄉嶼離島進行科技與醫學紮根教育活動，藉由讓離島學生盡早接觸最新科技知識，培養批判性思維與解決問題能力。

連江縣政府表示，實作營讓青少年學生有機會接觸「機器學習」與「人工智慧」，了解AI的應用及其對未來和日常生活的影響。學員透過講座、互動討論和實作練習，由來自台灣人工智慧學校基金會、哈佛名畫思考課教師團隊專業講師授課，還有精彩的人工智慧發展與思辨腦力激盪，相信可以成為青少年學生的人工智慧教育啟蒙篇章。

縣府新聞稿指出，今明2天在介壽中小學舉辦「3AI探索實作營」由遠方基金會承辦，結合1221未來教育發展協會、自強活動服務員協會及文化大學，吸引超過30位學生報名，更有10多人專程從東引，莒光前來參加。

活動結束後，參加學生除了會帶回自己用AI生成出的作品，還可獲得參加證書，鼓勵他們在未來持續探索和學習。（編輯：孫承武）1130601

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