「成長之母」吳娟瑜金門大學演講 鼓勵為自己活

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（中央社記者洪學廣金門1日電）金門縣文化局與公共圖書館合辦講座，今天邀請知名演說家「成長之母」吳娟瑜主講，她認為每人有2個生命，第2次生命常從40歲開始，要為自己而活，鼓勵找到活在當下的幸福感。

金門縣文化局結合金門縣公共圖書館與金門大學圖書館共同合辦「打開名人書坊」講座，今天下午在金門大學舉辦，邀請國際演說家吳娟瑜主講「最好的自己正在來路上」，吳娟瑜雖已76歲，但她一上台就渾身動感，又唱又跳，演說更是幽默風趣，鼓勵聽眾一定要面對生命挑戰，創造不一樣人生。

吳娟瑜表示，「每個人都有2個生命，首先是活給別人看的，第2次生命是活給自己的，第1次生命的自我很小，因為有子女、伴侶、親族、社會的羈絆，第2次生命像老鷹重生一樣，自我就開始大起來，要為自我而活。

吳娟瑜說，人生第2次生命常常從40歲開始，如何掌握第1次生命，又如何勇敢接受第2次生命挑戰，這其中是有許多訣竅，她提供5項幸福鍛鍊法，讓人生不論在40歲前後都可以做最好的自己，找到活在當下幸福感。

吳娟瑜指出，世界變大，問題就縮小，人生是不停地拆禮物過程，有驚喜、驚奇、驚嚇。發生在身上的每件事，都有可能強化深度，唯有內心強大，才能度過任何難關。尤其是要「得之坦然、失之淡然、爭其必然、順其自然」作為人生座右銘。

金門縣文化局新聞稿指出，吳娟瑜為美國印第安納波利斯大學應用社會學碩士，親子教育專家、國際演說家、作家。20年來致力於「家人共同成長」，將社會學、心理學、管理學融會貫通，在親子教育、兩性相處、溝通管理、情緒管理等領域獨樹一幟，享有「成長之母」美譽。（編輯：郭諭儒）1130601