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鋒面來襲 台中市政府開設水災三級應變中心

2024/6/2 10:21
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（中央社記者郝雪卿台中2日電）受鋒面影響，中央氣象署今天發布台中以南10縣市大雨特報，台中市政府水利局於上午8時開設水災三級應變中心，防汛人員24小時輪值待命加強警戒。

為全力防範災情，台中市政府水利局宣布，上午8時開設水災三級應變中心，防汛人員24小時輪值待命加強警戒。

水利局提醒，受鋒面來襲影響，可能有突如其來的豪大雨，尤其低窪地區住戶請提高警覺，慎防雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣，呼籲民眾若遇災情發生時，可撥打119或1999專線，市府將儘速完成搶災及排除。

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水利局表示，為嚴防此次鋒面侵襲可能造成的災害，針對地勢低窪及易積水處，已備妥242台移動式抽水機、2萬包沙包、防水擋板及防汛鼎塊等防汛資材，隨時調動支援。

水利局指出，台中市中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日等5座大型抽水站及5座簡易抽水站人員也進駐整備待命，並於中市14處抽水機預布點完成布設，依雨情變化適時啟動抽水，各項救災設施與人力均已到位加強警戒，嚴陣以待，做好萬全準備。（編輯：黃世雅）1130602

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