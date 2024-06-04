允認環狀線北捷員工年資挨批跳票 新北：93%核准

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（中央社記者高華謙新北4日電）新北議員黃淑君質疑，承諾原台北環運處員工轉移新北可認列在北捷年資，事後卻不認列，根本詐騙；捷運公司說，到職滿1年者可申請採計過去年資，已有93%通過。

捷運環狀線第1階段在民國109年通車營運，由新北市政府委託台北市府捷運局規劃興建，並簽訂營運行政契約書，委託台北捷運公司先營運3年；後來，雙北市府112年5月完成權責移轉，由新北市府擔任地方主管機關，新北捷運公司負責營運，不過由於新北捷運公司年終獎金等待遇不如北捷，傳出員工多傾向回歸北捷。

民進黨新北市議員黃淑君今天發布新聞稿質疑，新北捷運公司為了全數移轉原台北環運處員工，111年8月召開「新北捷運公司環狀線營運人員移轉暨員工意願調查說明會」，並承諾認列轉移員工在台北捷運服務年資，採計上限最高5年，另同時承諾勞工年終獎金1.5個月、考核獎金與績效獎金等福利，員工認可後簽約移轉。

黃淑君表示，事後員工發現新北捷運公司拒絕認列台北捷運公司服務年資，導致多名勞工權益受損。

黃淑君說，她具名舉發至勞工局後，勞工局回覆，此過程應不屬於勞基法第20條所訂新舊雇主間「改組、轉讓」，且無應承認商定留用勞工年資規定適用。變相表示就算新北捷運公司「說話不算話」也無法可罰，新北市捷運公司不應知法玩法，應儘速與工會召開勞資協調會議釐清爭議。

新北捷運公司回應，採計軌道同業年資機制是依公司現行工作規則辦理，從業人員到職滿1年後，可採計曾任職國內各軌道機關服務年資及兵役年資併計休假年資，也就是年資併計只增加年度特休天數，對考核獎金、年終獎金與績效獎金沒有影響；捷運公司也一併認列兵役年資，已擴充認列範圍。

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新北捷運公司說，另併計年資需視原任職單位、職等與服務成績等標準核准後始得併計，屬於通案性標準。而今年度申請年資併計者，有93%都有獲得採計。

新北捷運公司表示，針對員工在移轉、交接與中斷營運期間的辛勞與責任，公司也陸續推出慰勞禮券、禮品、運動福利補助及獎金等措施，目前也規劃升遷方案，提升多工人才待遇，後續也會視工會提案協調說明。（編輯：林恕暉）1130604