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屏東新購188輛警用車 周春米：提升警勤動能

2024/6/4 15:37（6/4 16:06 更新）
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屏東縣政府添購巡邏車、偵防車、勤務車及巡邏機車共188輛警用車，4日舉行授車典禮，屏東縣長周春米（前，白衣者）出席。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年6月4日
屏東縣政府添購巡邏車、偵防車、勤務車及巡邏機車共188輛警用車，4日舉行授車典禮，屏東縣長周春米（前，白衣者）出席。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年6月4日
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（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東縣政府今年編列新台幣3004萬4000元，添購巡邏車、偵防車、勤務車及巡邏機車共188輛警用車輛，今天舉行授車典禮，增購後逾齡率將分別降4%至13%，強化警勤動能。

屏東縣政府警察局警用車輛汰舊換新計畫，在縣長周春米及縣議會支持下，藉由逐年編列預算及追加方式汰換，今年縣政府持續編列地方一般性補助款共計3004萬4000元，添購巡邏車8輛、偵防車7輛、勤務車2輛及巡邏機車158輛、偵防機車13輛，共188輛，今天舉行授車典禮。

周春米出席典禮表示，「工欲善其事，必先利其器」，警察勤務具有其機動與時效特性，逐年汰換逾使用年限警用車輛，藉以提升員警執勤效能與打擊犯罪的機動性，對於第一線打擊犯罪與為民服務的警察而言，絕對具有正面鼓舞與激勵士氣的效果。

縣警局統計，車輛增購後，巡邏汽車逾齡比率汰換後將由36.18%降至32%、偵防汽車逾齡比率汰換後將由44.96%降至33.33%，警用機車逾齡比率汰換後將由17.62%降至4.01%。

另外，購置新式警用車輛一併升級新購警用汽車的行車紀錄器規格，提升錄影品質、時間及增添GPS行車軌跡紀錄功能，讓員警在執勤過程更有安全保障。（編輯：李淑華）1130604

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周春米
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