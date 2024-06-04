擬減半收娛樂稅惹議 高市府：提高表演場地使用率

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）國民黨高雄市議員邱于軒今天批評，高市府為了光鮮亮麗的演唱會經濟，試圖修法將娛樂稅減半徵收。市府財政局表示，調降高市娛樂稅徵收率可提高表演場地使用率，扶植藝文產業。

邱于軒今天透過新聞稿指稱高雄市政府打腫臉充胖子，很多天團到高雄演出造就演唱會經濟，但高雄市政府招商的工具居然是「零場租、零抽成」。結果現在市府還要進一步連每年新台幣約2億元的娛樂稅都試圖利用修法，減半徵收。

邱于軒說，知名歌手或團體到高雄演出，除了不用繳場租、免抽成、現在連娛樂稅都繳一半就好。高雄光鮮亮麗的演唱會經濟，所付出的隱藏成本是全民買單。

邱于軒指出，昨天議會審議市府推動娛樂稅減半的法規提案，她建議擱置修正法條，將娛樂稅優惠的對象朝針對「本地」、「需扶植」的藝文團體為主。

高雄市財政局透過新聞稿回應表示，為促進高雄藝文活動發展，讓更多民眾來高雄，帶動住宿餐飲等周邊產業經濟效益，市府依娛樂稅法授權，擬具「高雄市娛樂稅徵收自治條例」第6條修正草案，調降高雄市藝文表演娛樂稅徵收率，提高表演場地使用率，扶植藝文產業發展。

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財政局長陳勇勝說，鄰近的新加坡投入更多資源爭取舉辦世界級活動，作為活躍經濟的策略方式。高雄市去年舉辦逾117場演唱會，吸引約139萬人次，觀光效益逾45億元。另外依財政部統計資料，去年高雄住宿餐飲銷售額高達929億元。

財政局說明，高雄市今年娛樂稅預算編列2.3億元，今年1到5月實徵數已達1.2億元，為歷史新高，此次修法調降娛樂稅影響約2000萬元，因娛樂業營業狀況復甦及大型臨時公演挹注，經估算增加稅收可彌補修法調降娛樂稅的稅收影響，符合財政紀律法規定，希望議會支持修正案。（編輯：龍柏安）1130604