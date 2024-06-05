就任民進黨高市主委 黃文益：要讓黨員破5萬人

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（中央社記者林巧璉高雄5日電）民進黨高雄市黨部新任主委黃文益今天走馬上任，他宣布，要讓高市黨員人數從現在4萬7000人增至5萬人；並隔空向國民黨高市黨部主委柯志恩喊話「會讓她感受萬馬奔騰」。

民進黨高雄市黨部第7、8屆黨部主委交接暨就職典禮今天在民進黨高市黨部舉行，第7屆主委許智善將黨部印信交接給黃文益；黃文益也簽署任內首份公文，任命黨部執行長郭春津。

黃文益接受媒體聯訪時說，接下來會遇到里長、市議員、市長等人選部署，將採用科學的方式，民調會是重要參考依據，「一定要把民進黨的戰力極大化」。

黃文益表示，柯志恩除了是國民黨主委外，也是國民黨不分區立委，且目前看來也是國民黨下屆高雄市長人選，「我們不會讓她在立法院只遵從黨意」，民進黨部會發揮戰鬥力，讓柯志恩感受到「萬馬奔騰」。

黃文益也說，高市黨部是全台民進黨最大黨部，現在有4萬7000多名黨員，將舉辦黨員比賽，邀請所有黨員努力拉黨員，並會邀請黨主席賴清德替前5名拉最多新黨員的人頒獎。

黃文益被問到自己隸屬的湧言會，是否會推出高雄市長人選；他回應，目前不清楚，但以市黨部主委身分，一定會維持中立，黨部的立場就是跳脫派系，扮演好中立、輔選角色，不論最後誰出線，市黨部都會全力支持。

另外，先前國民黨、民眾黨立委輪班守立院大門時談及「2026高雄市長選舉的藍白合」話題，黃文益今天也說，藍白兩黨對高雄覬覦已久，但他們都沒有把高雄當成家，而是把高雄當成戰績，只為了攻城掠地，這對高雄市民很傷、很沒情感。

黃文益強調，只要對高雄人有情感都不會說「要拿下高雄」，應該想的是如何讓高雄越變越好，他也相信藍白繼續將高雄當戰績，高雄市民下次選舉一樣不會放心把高雄交給藍白。（編輯：李淑華）1130605

民進黨高雄市黨部5日舉辦第7、8屆黨部主委交接暨就職典禮，第7屆主委許智善（前右3）、第8屆主委黃文益（前左3）與黨部幹部、黨員、來賓等合影。中央社記者林巧璉攝 113年6月5日