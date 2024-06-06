公車駕駛急煞車猛起步 北市7/1起加倍扣點

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北6日電）北市議員指出，常見民眾在公車上摔傷，但公車業者評鑑指標無法反應此問題，要求北市在急煞車猛起步項目加重扣分；公運處表示將加倍扣點，7月1日上路。

國民黨台北市議員詹為元透過臉書Facebook發文表示，先前針對公車摔傷問題屢見不鮮，但最直接約束公車業者評鑑指標卻無法有效反應此問題，因此提出書面質詢，要求市府重新調整評鑑指標權，針對車內外安全指標，尤其是提高急煞車猛起步項目扣分點數，減少發生事故，甚至是消失。

他說，當時北市府回覆5月中旬的服務品質與評鑑委員會會議提出，近期收到公共運輸處回文，同意把急煞車猛起步、行經轉彎未減速致乘客坐立不穩或險些撞及路人，採加倍扣點方式執行，從原先的扣18點調整為36點，並於今年第2期正式適用。

公共運輸處業務稽查科長郭献文表示，本來扣點是18點，第2期也就是7月1日起加重扣36點；郭献文指出，車輛安全指標評鑑如果被扣太多分，業者行駛車輛可能會被吊扣，或影響路線虧損補貼金額。

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而假如是同一駕駛累犯，公運處會要求該駕駛調訓並參加講習，就會影響該駕駛上班；而公運處是針對業者進行管理，各客運業者內部可能還會有各自的獎懲機制，若駕駛還有別的違規，就依照道交條例處罰。

詹為元表示，感謝市府願意針對市民安全迅速做出要求與調整，始終相信預防重於事後補救，尤其在現況綠色運輸觀念興起，公車成為許多市民出行的重要代步工具，市府就更有責任營造安全友善的乘車環境。（編輯：方沛清）1130606