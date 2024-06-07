基隆山崩 瑞芳端午連假實施交管疏導車流

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（中央社記者楊侃儒新北7日電）基隆市平浪橋通往潮境公園入口處台2線旁3日發生山崩，新北市政府警察局瑞芳分局今天表示，端午連假期間，將在水金九地區實施交通管制，疏導車流。

瑞芳分局今天透過新聞稿指出，102動線九份路段如車流量大，將實施間歇性管制，當九份（含台陽等）各停車場近飽和，車輛一律停九號停車場、水湳洞停車場。有通行證、民宿旅客、當地民眾車輛（憑身分證查驗放行）、特殊婚喪喜慶車輛、計程車及機車才可進入。

警方表示，將在102線九號停車場側門與台2線、北34線路口以及台2線、北35線路口設置管制點。

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警方指出，若九號停車場飽和，會在台2丁線、明燈路三段口與台2丁線、逢甲路口增加兩處管制點。同樣有通行證、民宿旅客、當地民眾車輛（憑身分證查驗放行）、特殊婚喪喜慶車輛、計程車及機車才可進入。至於乙類大客車以上車輛，未申請者只准到九號停車場，有申請可到台陽停車場。

警方表示，工務單位預估11日搶通台2線山崩處，在道路恢復通行前，在台2線與瑞濱路口前設管制點，引導汽、機車提早改道往台2丁台北方向行駛，或由瑞芳區公所旁的逢甲路接基隆市深澳坑路及調和街往基隆方向行駛。（編輯：吳協昌）1130607