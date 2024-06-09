喜樂小兒麻痺協會推伯立歐家園13年 上梁禮拜感恩

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）喜樂小兒麻痺關懷協會推動伯立歐家園計畫，規劃興建供身障者長照需求無障礙住宅，伯立歐家園今天舉行上梁感恩禮拜，協會指出，經13年努力，上梁象徵向理想邁進一大步。

社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會成立於民國93年，協會成立宗旨為協助身心障礙者獨立與就業，先後設立庇護工場、小型作業所，107年開始投入長照業務，以伯立歐為名，先後設立日照中心及居家服務單位，為身障者及失能長者提供照護支持。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛接受媒體聯訪時說，伯立歐家園舉行上梁感恩禮拜典禮，象徵朝夢想向前跨進一大步，感謝縣長王惠美等人協助募款，讓伯立歐家園在112年動土，期待能幫人在家園溫馨尊嚴中安享晚年。

陳忠盛指出，伯立歐家園工程總計約需新台幣1億7000萬經費，經各界善款挹注1億多元，至今仍有近7000萬元缺口，也祈願在114年底前能如期完工啟用。

彰縣府指出，伯立歐家園去年10月動工興建，目前基礎結構已蓋到4樓，截至2024年4月底還有7000多萬經費缺口，仍需社會大眾支持，才能讓工程持續進行。（編輯：陳仁華）1130609