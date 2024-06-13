苗縣紅棗遇雨農損逾25% 每公頃可望獲8萬元救助

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（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）苗栗縣府指出，公館鄉是國內唯一紅棗生產專區，4月底連續鋒面強降雨，導致正逢開花期的紅棗樹落花、落果嚴重，受損面積逾25%，報請農業部申請每公頃新台幣8萬元救助。

苗栗縣長鍾東錦今天會同苗栗縣農業處長陳樹義、公館鄉長何在鑫、公館鄉農會總幹事古雪雲及農糧署北區分署、苗栗區農改場人員前往公館鄉石牆紅棗園，實地勘查紅棗受災情形。

農業處指出，苗栗縣紅棗種植面積約98公頃，紅棗是苗栗重要特色作物，主要集中於公館鄉約有84.3公頃，是全台唯一紅棗生產專區，每年3月下旬萌芽，4月至5月開花、著果，這段期間適逢梅雨季，提高落花、落果風險。

今年紅棗樹情況，農業處表示，受到4月24、25日鋒面強降雨影響，出現嚴重落花、落果現象，造成災害損失，經縣府邀集苗栗區農改場、農糧署北區分署、公所人員現場鑑定災損情況，勘災小組初步調查損害程度平均25%以上，達到天然災害救助標準。

公館鄉紅棗農徐立明說，今年紅棗的花偏小，大雨打落花粉，結不成果，就算結了小果，也容易因發育不良出現落果；自4月下旬梅雨前鋒面通過、接著梅雨季，約2/3紅棗樹無法正常結果，有的一整棵樹才零星結出2顆紅棗，預估今年平均產量恐不到往年的4成。

鍾東錦現勘後指示農業處，盡速彙整相關資料，報請農業部依農業天然災害救助辦法辦理現金救助。

鍾東錦表示，受災害影響的紅棗每公頃救助金新台幣8萬元，多少可彌補農民一些損失，產量雖剩下一半左右，還是歡迎各地遊客到公館或銅鑼採摘、購買紅棗當作伴手禮，藉以鼓勵、支持農民。（編輯：戴光育）1130613