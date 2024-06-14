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京華城案游淑慧建議市府告發 民眾黨批抹黑意圖明顯

2024/6/14 18:55（6/14 20:56 更新）
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（中央社記者郭建伸台北14日電）台北市議會京華城案調查小組召集人游淑慧指出，有委員發現金流有異狀，建議市府向廉政署告發。民眾黨發言人吳怡萱表示，游淑慧放話抹黑民眾黨意圖明顯，擔任召集人卻存在司馬昭之心，非常不恰當。

台北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今天召開第8次會議，討論調查報告方向。調查小組召集人游淑慧今天受訪表示，訪談已結束，下次會議將討論是否把內容送廉政署或監察院，初步認定此案將送廉政署，且委員發現金流有異狀，建議市府告發。

吳怡萱今天透過聲明對游淑慧嚴正抗議，她表示，成立調查小組顧名思義就是要在會議中公開透明、釐清問題，若有發現任何金流相關問題，應該於調查小組內討論，若僅是私下建議市府向廉政署告發，何須大費周章成立調查小組。

吳怡萱說，其次，游淑慧身為調查小組召集人，頻頻在調查小組會後，夾帶個人觀點對外放話、含沙射影帶風向，為自己製造聲量、創造舞台，但會中不討論、會後回馬槍，其他調查小組成員難道要替游淑慧的大放厥詞背書嗎。

吳怡萱表示，今天會議民眾黨台北市議員並未缺席，會議中由民眾黨台北市議員張志豪列席並發言，游淑慧放話抹黑民眾黨意圖明顯，擔任調查小組召委卻存在司馬昭之心，非常不恰當。

吳怡萱呼籲，游淑慧不要再躲在言論免責權的保護下，遊走灰色地帶，惡意潑髒水，無助於事件釐清，也讓自己身為民代的聲譽掃地。（編輯：蘇龍麒）1130614

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