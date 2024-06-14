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北市議會調查京華城案發現金流異狀 游淑慧：建議市府告發

2024/6/14 15:22（6/14 15:37 更新）
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2019年10月尚未拆除的京華城。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市議會京華城案調查小組召集人游淑慧今天表示，訪談已結束，下次會議將討論是否把內容送廉政署或監察院，初步認定此案將送廉政署，且委員發現金流有異狀，建議市府告發。

台北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今天召開第8次會議，討論調查報告方向。游淑慧會後接受媒體電訪表示，相關訪談已結束，前市長柯文哲、副市長彭振聲不出席，調查小組不再等候。

游淑慧指出，組調查小組緣由是依監察院對京華城案糾正報告，調查小組是針對此案進台北市都市計畫委員會的起因進行了解，並發現此案進都委會理由奇怪，結論就是因柯文哲交辦後並跳過相關程序。

她說，京華城案曾於民國107年進都委會後被否決，業者提告後司法訴訟皆判輸，調文件發現，市府曾有人建議透過都更條例提容積獎勵，且市府、京華城提案皆有文字紀錄，卻無人承認由誰提建議。

游淑慧表示，調查小組發現京華城案再次進入都委會後，府外委員提出此案未經適法性、公益性及對價性評估，但前市府卻不理會，且都委會的府內委員也就是市府官員也未表達意見或處理。

她說，前市府讓都委會扮演審議和研議角色，也就是裁判兼教練，讓都委會陷入此狀況是彭振聲跟前台北市都市發展局長黃景茂，這些行政責任將在調查報告內呈現。

游淑慧指出，至於前市府首長責任，如柯文哲不只是轉送業者的陳情信，因都發局提新事證，柯文哲曾多次裁示此案要處理，並指派彭振聲擔任PM（專案經理），但彭振聲身為都委會主委應客觀中立，卻又擔任專案經理，角色衝突是否合宜。

她說，都委會審議時因府內委員沒意見，導致府外委員認為前市府態度已確定，就是要讓京華城案通過，且不能稱都委會是採共識決，因柯文哲若認有問題其實可不讓此案通過。

游淑慧表示，此外也發現業者曾先到市府拜訪彭振聲和黃景茂，後續拜訪柯文哲，但時程皆未登錄市府廉政倫理規範表，經請政風處判斷是游說或關說，政風處今天回應認為是關說案。

她說，此案後續可能送廉政署與監察院，但須等下次會議討論是否糾正或彈劾柯文哲及彭振聲，因民眾黨代表今天未出席會議，基於尊重，對於調查小組最後且最重要結論內容仍須再討論，不過認為此案應送廉政署。

游淑慧指出，調查小組委員有發現不適合公開資訊，就是與此案金流有關，已私下建議市府應向廉政署告發。

她表示，調查小組會議預定24日開會討論初稿，預定7月定稿，至於柯文哲和彭振聲責任，須等報告出爐後才會進行最後處理，且因先前曾發文詢問內政部有關細節，目前也在等回文。（編輯：李錫璋）1130614

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