6月遊台東抽萬元獎金活動 再加碼綠島台東來回船票

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東縣政府推出6月遊台東抽萬元旅遊金活動，再加碼綠島台東來回船票。活動至30日止，只要遊客在台東合法旅宿住宿一晚就有機會贏取豐厚獎品。

台東縣政府推出，6月1日至30日入住台東合法旅宿，每住1晚就可獲得1次抽獎機會，「住1晚抽1次，住2晚抽2次，依次類推」，不分平假日。

頭獎獎金新台幣6萬6000元，共10名；貳獎6600元，共600名；參獎旅宿住宿券，共30張；肆獎熱氣球繫留體驗，共20名。特別獎是價值1萬8000元的熱氣球自由飛，共6組，每組2人。總共666組獎項。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，6月住台東抽萬元旅遊金活動，台東在地業者響應再加碼抽「台東-綠島」來回船票10張，目前活動已經快過了一半，提醒熱愛旅遊台東的民眾把握機會，帶家人或揪親朋好友來玩台東、賞美景，體驗慢經濟又可抽大獎。

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卜敏正表示，透過「鐵花燈之祭」和「最美星空」等系列活動，希望能夠吸引更多的遊客來台東，一同支持當地觀光業蓬勃發展，誠摯地邀請全國遊客來臺東，感受安全又迷人的旅遊環境，品味這個充滿魅力的旅遊目的地。

卜敏正強調，0403花蓮地震至今，台東完全沒有震災，甚至感受不到地震，為了歡迎到台東旅遊，除「6月住台東抽萬元旅遊金」活動，還提供眾多令人心動的旅遊體驗，包括太平洋壯麗海岸線、綠意盎然的山林景致，以及獨特的原住民文化，讓更多人深入了解並愛上這片美麗的土地。（編輯：黃世雅）1130615