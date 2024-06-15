產季到 台南推LV芒果寶盒即日預購

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（中央社記者張榮祥台南15日電）每年6、7月為芒果產季，常見品種有十多種。台南是全國芒果最大產區，為滿足消費者品嘗不同風味精品芒果，南市府推出綜合組合「LV芒果寶盒」，喜愛芒果消費者把握季節限定款。

台南芒果是全國芒果最大產區，品質優、甜度高及獨特香氣，風靡老饕味蕾，除外銷到日本、韓國、新加坡等地，也是民眾夏季自用送禮首選。

「台灣LV芒果寶盒」來自台南市長黃偉哲創意發想，由於依產區採收時間隨機混合3、4種芒果，包括愛文、西施、海頓、烏香、萬清香、玉文、蜜芒、金煌等。以往芒果禮盒多為單一品種，「芒果寶盒」因應小家庭，也滿足饕客們多元嘗鮮。

另外，視覺設計以「台南特有種」意象延伸，黃偉哲表示，藍、綠、紅條紋的「笳芷袋」源自台南市後壁區，是時下年輕人及國外觀光客最愛的台味環保袋。今年適逢「台南400」，特別以經典笳芷條紋為主視覺，台南古蹟赤崁樓、安平古堡、台南水果五寶，側邊印上「台南400」圖騰，製成最有台南味禮盒。

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台南市農產運銷公司表示，「芒果禮盒」採把關最嚴格的日本訂定規格製作，運送過程不用擔心芒果受碰撞傷，贈送親朋友有面子，也可以100元加購笳芷袋。由於芒果鮮採，要提早4個工作天預備，購買民眾洽台南市農產運銷公司來電訂購：(06)5905905#307或0900-308828。

依台南市農業局資料，玉井青果市場是山區芒果重要集散地，主要產區來自楠西、玉井、南化、左鎮、大內及官田等地，有「全國最大檨仔市」之稱，全國每2粒芒果就有1粒來自台南。農產運銷公司力推「安心標章」溯源賣家，讓消費更有保障。6、7月台南歡慶芒果節，6大產區接力週週有活動，歡迎民眾造訪，把台南芒果美味帶回家。（編輯：孫承武）1130615