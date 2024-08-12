台日大港水果祭空前100品牌出攤 田中千繪任1日店長

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（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）高市府與日本台灣交流協會首度攜手合辦的「台日大港水果祭」，將於8月24日、25日在高雄流行音樂中心海風廣場及堤岸廊道登場，吸引100個台日品牌出攤，創水果祭最大規模紀錄。

高雄市政府行政暨國際處今天發布新聞稿表示，此次「台日大港水果祭（日台高雄フルーツ祭）」除了吸引100個台日品牌，還有百萬YouTuber MASA（山下勝）及阿部瑪利亞、三原慧悟等人，藝人田中千繪也將擔任大港水果祭「一日店長」。

高市府行政暨國際處長張硯卿指出，8月初先上線的水果祭主視覺輕軌專車及路燈旗吸引許多民眾搶拍，更歡迎大家在2天活動中一起品嚐台日水果的鮮甜。

行政暨國際處指出，MASA（山下勝）將連續2天現身海風廣場與粉絲互動，並將示範夏日水果清爽料理的限定食譜，分享水果料理多元變化。高雄捷運吉祥物蜜柑及日本島根縣吉祥物島根貓也將現場與民眾分享互動小禮。

此外，為讓更多台灣人了解日本傳統文化，日本台灣交流協會也邀請高雄市日僑學校中學部學生，在活動中帶來太鼓演出；日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之表示，現場也將邀大家一起體驗盆舞，感受日本傳統文化。

另外，津輕三味線演出團體「曉-AKATSUKI」將以雙人組合演奏，而目前定居台灣的日本京都創作歌手山元聰，將演唱人氣動漫排球少年、咒術迴戰、灌籃高手等知名主題曲外，也將翻唱茄子蛋台語歌曲，透過音樂深化台日文化交流。

今年台日大港水果祭首次移師高雄舉行，促成100個台日品牌出攤參與，還有多家深耕高雄的日本職人料理排隊名店參展，將帶來最道地日本味及期間限定商品，邀民眾24日、25日一起到海風廣場品嘗水果料理美食。（編輯：陳仁華）1130812