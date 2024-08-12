颱風凱米釀國姓竹坑巷走山透天厝傾斜 縣府媒合救助

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）國姓鄉竹坑巷14鄰一帶因颱風凱米嚴重走山，造成吳姓民眾住家地層塌陷而嚴重傾斜，無法居住須拆除，南投縣長許淑華今天勘災說，除公部門救助金，也會媒合社會資源協助吳男。

許淑華今天到國姓鄉公所發放颱風凱米受災共6戶慰問金，包含土石流災害救助金、安遷救助金、縣府爭取的賑災基金會救助金、縣長與鄉長慰問金，並實地前往國姓鄉竹坑巷關心地基陷落導致透天厝嚴重傾斜的吳姓住戶，盼媒合社會、宮廟等資源協助度過難關。

許淑華說，颱風凱米造成部分山區道路、農路嚴重受災，請鄉鎮公所儘快提報農業損失、道路橋梁損害，縣府彙整後向中央爭取復建經費，也懇請中央增加治山防洪預算；對於部分民宅受損戶，縣府會持續關心並透過不同管道尋求民間資源協助，讓災民早日恢復生活。

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竹坑巷一帶嚴重走山，聯外路基多處塌陷，落差最大處超過3、4公尺，吳姓居民住宅地基下陷、嚴重傾斜，他表示，目前在外租屋，房屋現況無法重建，只希望透過各界協助儘快拆除，避免建物滑下山坡造成更嚴重二次災害；縣府請技師初估拆除費約新台幣500萬元。

國姓鄉公所表示，這處房屋土地為丙種建築用地；南投縣政府建設處也指出，此房屋於2015年由國姓鄉公所核發使用執照。（編輯：陳仁華）1130812