本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

基隆大武崙溪魚群暴斃 環保局研判溶氧偏低

2024/8/13 12:09（8/13 12:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾13日發現基隆市大武崙溪魚群暴斃，環保局獲報派員前往清理，初估約有630隻死魚，重量約500公斤，經採集水質檢驗，研判溶氧偏低為魚群死亡主要原因。中央社記者王朝鈺攝 113年8月13日
民眾13日發現基隆市大武崙溪魚群暴斃，環保局獲報派員前往清理，初估約有630隻死魚，重量約500公斤，經採集水質檢驗，研判溶氧偏低為魚群死亡主要原因。中央社記者王朝鈺攝 113年8月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆13日電）民眾今天發現基隆市大武崙溪魚群暴斃，環保局派員前往檢測水質，發現溶氧明顯偏低，研判為魚群死亡主要原因，另將循線追查是否有惡意排放污水情形。

基隆市環保局長馬仲豪表示，接獲通報後立即派遣15名人員前往處理，人員已到場打撈死魚，初估約有630隻死魚，重量約500公斤，預計下午清理完畢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

馬仲豪說，經採集水質檢驗，檢測結果酸鹼值pH7.38、溶氧0.76mg/L、溫度攝氏28.5度，大武崙溪溶氧一般正常狀況為3mg/L，今天溶氧0.76mg/L明顯偏低，研判為魚群死亡主要因素。

馬仲豪說，環保局另將循線勘查是否有惡意排放污水情形，若於水污染管制區使用農藥或化學肥料，或在沿岸規定距離內（提防內）棄置垃圾、水肥、污泥、酸鹼廢液、建築廢料或其他污染物，將依水污染防治法，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。（編輯：李淑華）1130813

#大武崙溪
#馬仲豪
#基隆市
#基隆市環保局長
馬仲豪
電動機車配套不足 基市府：里民中心設充換電站基隆公益電動機車 7/1上午9時開放網路登記
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：