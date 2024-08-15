登革熱流行季 花蓮縣6例境外確診病例

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）目前為登革熱流行季，各年齡層都有感染風險，花蓮縣衛生局表示，截至8月13日國內已累計166例本土登革熱病例，境外確診病例167例，其中花蓮縣有6例境外確診，提醒民眾留意。

近期為颱風季節，颱風降雨影響易孳生病媒蚊及疾病。花蓮縣衛生局提醒民眾應提高警覺，定期巡查清除家戶內外積水容器，加強環境整頓與消滅孳生源，避免病媒蚊繁殖，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，今年截至8月13日，已累計166例本土登革熱病例，其中高雄市137例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例；境外登革熱確診病例167例，其中花蓮縣有6例境外登革熱確診病例，感染國家以東南亞國家為主，分別為印尼、馬來西亞、泰國、馬爾地夫及菲律賓等，境外移入風險持續。

提醒民眾若近期因旅遊或公務等前往東南亞國家，做好防蚊措施並隨時自我健康監測。回國後如出現相關症狀時，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，以利正確診斷治療。

朱家祥指出，登革熱由「埃及斑蚊」或「白線斑蚊」為傳播媒介，蚊子叮咬高峰期為日出後的1至2小時，以及日落前的2至3小時，但在其他時間，蚊子仍可能會活動覓食；因此，任何時間若置身於有許多蚊蟲的地方，請務必做好防蚊措施。

民眾戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，或使用政府機關核可的防蚊藥劑，含有敵避（DEET）、派卡瑞丁（picaridin）或伊默克（IR3535）成分，家中裝紗門和紗窗有助於防止蚊蟲進入室內。清除登革熱孳生源4大訣竅「巡、倒、清、刷」應徹底落實。

花蓮縣衛生局呼籲民眾及醫師，勿對登革熱疫情掉以輕心，各年齡層都有感染風險，依據傳染病防治法第3條規定，登革熱為第2類法定傳染病，須於24小時內通報，違反將處新台幣9萬以上45萬以下罰鍰。

因此，提醒醫療機構及醫師，發現疑似病例時，應於時限內通報當地衛生主管機關。民眾如經醫師診斷為感染登革熱，請遵照醫師指示服藥，多休息及多喝水，發病後5日內應避免被蚊蟲叮咬，以降低登革熱重症發生。登革熱相關資訊可參閱衛生福利部疾病管制署全球資訊網，免費防疫專線1922或花蓮縣衛生局防疫專線（03）8226975洽詢。（編輯：李淑華）1130815