113學年開學在即 黃偉哲視察校園防堵登革熱

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（中央社記者張榮祥台南28日電）113學年開學在即，台南市長黃偉哲今天視察校園防疫，要求加強巡檢環境衛生，做好各項整備工作，防堵登革熱疫情。

黃偉哲今天視察南區省躬國小指出，台南市去年登革熱疫情嚴峻，如今又是登革熱旺季，市府提前部署及防疫宣導，向中央爭取補助天溝拆除經費逾新台幣700萬元，由公部門帶頭示範強化防疫死角的天溝管理。

黃偉哲表示，市府強化市區防疫，進行環境衛生消毒計畫，校園也是防疫重點區域，一併納入清潔消毒範圍，全力守護市民健康安全。

台南市政府新聞稿指出，校園防疫無假期，暑假期間落實「巡、倒、清、刷」防疫基本功，颱風凱米豪雨期間，動員師生及志工恢復校容，市府督責各校開學前完成校園環境清潔消毒，防堵登革熱疫情。

今年颱風及午後陣雨頻繁，登革熱孳生源防治面臨挑戰，台南市登革熱防治中心誘卵桶監測顯示，第34週平均陽性率26.81%，平均卵粒數5.88粒，降雨趨緩後，預估病媒蚊指數將急遽上升。

市府衛生局提醒市民若前往東南亞及南美洲國家旅遊，返國14天內，應密切留意健康情況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀，儘速就醫，避免境外移入病例在社區擴散，導致本土病例發生。（編輯：謝雅竹）1130828